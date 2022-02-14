Yüksek faturalara çözüm genç girişimciden geldi!
Enerji maliyetlerinin yükseldiği şu günlerde, Kahramanmaraş’ta tarım makineleri sektöründe çalışan Tebernuş Bertizlioğlu bir ailenin en az maliyetle kışı geçirebileceği bir soba üretti.
Son dönemde faturaların kabarması; ısınma için klima, elektrik sobası gibi enerji maliyetlerini yükselten cihazlar kullanan vatandaşları kara kara düşündürürken, , Kahramanmaraş’ta bir girişimciden hem evi ısıtacak hem de tasarruf sağlayacak bir çözüm geldi.
Piyasadaki pelet sobalara kendi tasarımını da ekleyerek geliştirdiği soba, yüksek ısı performansı, düşük yakıt maliyeti ve çevre dostu oluşuyla enerji tasarrufuna da çözüm sunuyor.
Tebernuş Bertizlioğlu Küçük Sanayi Sitesindeki Eşref şekerli danışmanlık hayvancılık tarım ürünleri ticaret ltd. şti’ de üreterek Pars Pelet Sobası adını verdiği sobayla kömür sobasının zahmetinden ve diğer sobarın da maliyetlerinden kurtarmayı hedefliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan projenin mimarlarında satış temsilcisi Tebernuş Bertizlioğlu ürettikleri soba hakkında bilgiler vererek hem cep hem de çevre dostu olduğuna dikkat çekti.
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