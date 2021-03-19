Yüksek Rakımlı Bölgelerde Karla Mücadele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından ilçe ve mahallerdeki yolların açık tutulması sağlanıyor. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği bölgeler arasında Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular mevkii, Başdervişli ve Ağabeyli mahalleleri, Onikişubat ilçesi Başkonuş mevkii ve Küçük Göl mahallesi, Göksun ilçesi Mürsel mahallesi, Andırın ilçesi Çokak, Çiğşar ve Osmancık mahalleleri ile Çağlayancerit ilçesi Kale, Boylu ve Soğukpınar mahalleleri yer aldı.

Yollar Açık

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan karla mücadeleyle ilgili yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen anlık verilerle şehrimizdeki kar yağışını sürekli olarak takip ediyoruz. Hemşerilerimizin ulaşımının kesintiye uğramaması adına 7/24 görevimizin başındayız. An itibariyle sorumluluk sahamız içinde kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın dayüksek rakımlı bölgelerde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları adına kar lastiği kullanmaları önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.