Yüncüler düğün sezonuna hazır

Kahramanmaraş’ta yıllardır yün işi yapan ve sayılarının parmakla sayılacak kadar azaldığını söyleyen yüncüler baharın gelmesiyle birlikte işlerinde hareketliliğin başladığını belirttiler.

Ramazan ayının gelmesiyle düğün sezonunda yaşanan duraklamayı fırsat bilen yüncüler ürünlerini sezona yetiştirmek için hummalı bir çalışma başlattı.

İyi bir sezon geçirmek istediklerini belirten kapalı çarşı esnaflarından yüncü Cahit Kıraç yünün çok sağlıklı bir seçenek olduğunu dile getirdi.