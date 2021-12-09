Yunus ancak aşk sözlüğüyle anlaşılır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Ay boyunca birbirinden ünlü konukların katılımıyla gerçekleştirilecek takvim kapsamında usta kalem Mustafa Tatçı, “Yunus Emre Okulu” programıyla kültür sanat dostlarıyla buluştu. Yunus Emre’yi farklı perspektiflerden ele alan birçok eserde imzası bulunan Tatçı, “Allah, hakikate yaklaşanı haberdar eder. Ne ile anlayacaksa o yöntemle haberdar eder. İlm-el Yakîn olmak, hakikate doğru yola çıkmaktır. Yola çıkan, bulur” diye konuştu.

“Hak Bir Gevher Yarattı”

Programda Yunus Emre’nin şiirlerinden alıntı yapan Tatçı, “Hakikat denen cevher, mecazdan çıkar. Dolayısıyla Yunus Emre gibi şahsiyetleri, dünya sözlüğüyle okursanız anlamazsınız. Onu aşk sözlüğüyle okumak lazım. Şöyle diyor ya hani, ‘Ne haldeyim ne bilem, tuzaktayım ne gülem / Bir garibçe bülbülem, ötmeye güle geldim.’ İşte o kendi yaradılışını ve yolculuğunu böyle tanımlar. Dünyayı ve hakkı da, ‘Hak bir gevher yarattı kendinin kudretinden / Nazar kıldı gevhere, eridi heybetinden’ cümleleriyle söyler. Yolda olmak gerek” ifadelerini kullandı.