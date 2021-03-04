Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Kahramanmaraş'ta sahne aldı

Azez ve Afrin'de yaşayan Suriyelilerden oluşan müzik ve tiyatro ekipleri, gösterilerini Suriye'den sonra "Sanat varsa umut var" sloganıyla Türkiye'ye taşıdı.

İsmini Zeytin Dalı Harekatından alan, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kahramanmaraş Konaklama Merkezi'nde sahnelenen "Zeytin Ağacı" adlı oyun büyük beğeni topladı.

Etkinliğe canlı bağlantıyla katılan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, konuşmasında, tebessümün sadaka sayıldığı bir medeniyetin mensupları olduklarını anlattı. Ateş, şunları kaydetti:

"Bundan 100 yıl önce arada sınır olmadan birlikte yaşıyorduk. Bize göre insanoğlunun nihai hedefi ihsandır. Yani iyi ve güzeli yaygınlaştırmaktır. Bugün insanları tebessüm ettirebildiysek, bugün güzeli yani etik ve estetiği sanat yoluyla öne çıkartabildiysek bunda tabii ki sanata inanmış, barışa inanmış ve iyiliğe inanmış Suriyeli kardeşlerimizin rolü büyük. Ancak savaş o kadar çok uzadı ki artık buna bir dur demek gerekiyor. Onun için biz Cumhurbaşkanlığımızın verdiği görev doğrultusunda 6 ay önce Afrin'de kurduğumuz merkez ile Türkiye ve Suriye arasında yeniden insani bağları kurmak ve sanat yoluyla barışı esenliği yaygınlaştırmak istiyoruz."

YEE Azez Kültür Merkezi Müdürü Fikret Çıtak, "Zeytin Ağacı" ismini verdikleri tiyatro oyunun Mardin'den sonra Kahramanmaraş'ta sahnelendiğini hatırlattı.

Oyunun çok beğenildiğini belirten Çıtak, oyunun bundan sonraki süreçte Türkiye ve Suriye'nin değişik yerlerinde sahnelenmesini hedeflediklerini söyledi.

Çıtak, ayrıca önceliklerinin Türkçe öğretim merkezleri ve üniversitelerle yapmış oldukları protokollerle Türkçeyi bölgede etkin konuşulan bir dil haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Oyunun gün içerisinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde tekrar sahne alacağı öğrenildi.