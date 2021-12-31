Yunus Emre Mahallesi’nde O Sorun Çözülüyor
Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesinin yoğun nüfuslu mahallelerinden Yunus Emre’de kestirme olarak kullanılan ve yaya güvenliğini tehdit eden 76010 ve 76013. Sokak’ta bir dizi düzenleme gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaya ve trafik güvenliğinin en üst seviyede tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin Onikişubat ilçesindeki yeni çalışma noktası kentin yoğun nüfuslu bölgelerinden Yunus Emre Mahallesi oldu. Kent trafiğinin odaklandığı Ahmet Uncu, Adnan Menderes ve İsmet Karaokur Bulvarları’na ulaşım için kestirme olarak kullanılması dolayısıyla yaya güvenliğini tehdit eden 76010 ve 76013. Sokak kesişimindeki kavşakta düzenleme yapılıyor. Kısa süre içinde tamamlanacak çalışma, bölgenin akıcı bir trafiğe kavuşmasını ve yayaların emniyetini sağlayacak.
Büyükşehir El Atınca Çözüldü
Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Gündeş çalışmalarla ilgili, “Binevler’e giden, Tekerek’e giden sürücüler bu yolu kullanıyordu. Birçok kez kaza yaşadık, ölümlü kazalar dahi meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun burada hızla çalışmalara başladı, sorun çözülüyor. Bu sokaktaki trafik başka bölgelere dağılacak. Mahallelimiz çalışmalardan son derece memnun. Yaya güvenliği sağlanmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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