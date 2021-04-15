Yunus Emre Ortaokulu, Yunus Emre’nin izinde!
2021 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre yılı olarak ilan edildi.
KAHRAMANMARAŞ 15.04.2021, 16:00 15.04.2021, 17:05
Bu kapsamda Şekeroba Yunus Emre Ortaokulu " Yunus Emre Ortaokulu, Yunus Emre'nin İzinde" projesini hazırladı.
Projenin amacı ise din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın Yunus Emre hakkında çevreyi bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak.
Bugün ilk olarak Şekeroba Yunus Emre Ortaokulu’nda başlayan proje öğrencilerden tam not aldı.
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