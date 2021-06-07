Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kabul edilmesi dolayısıyla Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi tarafından sergilenen "Yunus Emre" temalı Resim Sergisinin açılışı yapıldı.





Halk Eğitim Merkezinde açılan "Yunus Emre" temalı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.





Türkçemizin Medeniyet Dili kimliğiyle bir kez daha dünyaya duyurulmasına vesile olacak “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında açılan sergide Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Vali Ömer Faruk Coşkunun eşi Sevilay Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, sergide yer alan eserleri tek tek incelediler.





Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül: “Yunus Emre’yi örnek alan, gönül kırmayan, sevgiyi ve hoşgörüyü karakter haline getirmiş nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yunus’un sevgi, hoşgörü ve barış dilinin tüm dünyaya hâkim olmasını diliyor, resim sergisini hazırlayan kursiyerlerimizi kutluyorum.” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı