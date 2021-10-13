“Yunus Emre’nin Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması” finali gerçekleşti
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri ödüllü yarışmalarında dereceye giren adaylar belli oldu.
KAHRAMANMARAŞ 13.10.2021, 14:26 13.10.2021, 16:46
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Yabancı Uyruklu Ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirilen “Yunus Emre’nin şiirlerini güzel okuma yarışması” finalinde öğrenciler performanslarıyla beğeni topladı.
“Yunus Emre’nin şiirlerini güzel okuma Yarışmasının Birincisi Yesmin Haşim İza, oldu.
Kültür ve Turizm Şube Müdürü Selahattin Uğur’da Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde 100’e yakın etkinliğin yanı sıra 14 farklı yarışmada da ödüller sahiplerini buluşacağını söyledi.
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