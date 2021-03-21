Yunus Kahraman Güven oyu tazeledi!

Mevcut Başkan Yunus Karaman'ın aday olduğu liste 133 oy alarak güven tazeledi diğer aday Hüseyin Denizdurduran ise 53 oy aldı.

Gerçekleştirilen Genel Kurula Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve Yönetim Kurulunun yanı sıra Adıyaman, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Samsun, Tokat, İslahiye, Balıkesir, Antalya, Afyonkarahisar, Isparta, Konya İzmir, Mersin, Yalova, Denizli, Uşak, Kadirli, Isparta, Manisa, Tekirdağ Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katılım sağladı.

Genel Kurul Sonrası Kervanhan’da düzenlenen programda Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Genel Başkan Mustafa Işık Yunus Karaman’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başarılı çalışmalarıyla takdir edilen Başkan Yunus Karaman ise her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.