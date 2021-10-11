Yunus’un Şiirlerini Anlatan Tablolar Edebiyatın Başkenti’nde!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2021 UNESCO Yunus Emre Yılı kapsamında düzenlenen Yunus’un Söylediği adlı resim sergisinin açılış programına katıldı. Türk Edebiyatının en önemli portrelerinden Yunus Emre’ye ait 30 şiirin tuvale aktarıldığı resim sergisinin açılış programı Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirildi. Küratörlüğünü Yazar İsmail Erdoğan’ın yaptığı ve Sanatçı Hüseyin Ünlü imzasını taşıyan eserlerin yer aldığı sergi açılışında konuşan Başkan Güngör, “Vefatının 700’üncü sene-i devriyesinde edebiyatın başkentinde bugün Yunus Emre’nin beyitleriyle oluşturulan sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Anadolu’nun bu barış ve gönül insanını anlamak, hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak son derece önemli. Yunus Emre gönül yolculuğuna çıkarken yalnız değildi. Hocası Taptuk Emre’nin dergâhında, ruhani yolculuğunu pekiştirmişti” diye konuştu.

Edebiyatın Başkenti Vurgusu

Başkan Güngör açıklamasının devamında, “UNESCO’nun 2021 yılını bu barış insanına atfetmesini çok anlamlı buluyorum. Şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta UNESCO yolculuğumuzda önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. Bu büyük birikimi ve potansiyeli başvurumuzun kabul edilmesiyle birlikte uluslararası düzeyde tanıtma imkânı bulacağız. Bulunduğumuz mekân da bu edebiyat birikimimizin oluşmasında önemli katkılar sağlamış bir yer. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi birçok yazar ve şairin yetiştiği bir eğitim kurumu olmuş. Geçtiğimiz günlerde fahri hemşehrilik beratı takdim ettiğimiz Üstat Sezai Karakoç Kahramanmaraş’ımızı ‘çocuk gönlümün ateş aldığı yer’ diye tarif ediyor” ifadelerini kullandı.

Ziyaretler Ücretsiz

Tasavvufa, kâmil insana ve inancın derinliklerine dair örneklemlerin yer aldığı sergi 1 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde yer alacak sergiye ziyaretler ücretsiz. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada serginin haftanın her günü saat 8.00 ila 17.00 arasında ziyarete açık olacağı bildirildi.