“Yunus’un Söylediği” sergisi sanatseverlerle buluşacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek “Yunus’un Söylediği” adlı resim sergisi 11 Ekim Pazartesi günü ziyaretçilerine kapılarını açacak.

KAHRAMANMARAŞ 07.10.2021, 17:44
“Yunus’un Söylediği” sergisi sanatseverlerle buluşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özel bir sanat etkinliğine daha ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek etkinlik kapsamında, “Yunus’un Söylediği” adlı resim sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Türk Edebiyatının temel taşı Yunus Emre’ye ait 30 beyit ve şiiri konu edinen resim sergisi; tasavvufa, kâmil insana ve inancın derinliklerine kapı aralıyor. Küratörlüğünü Yazar İsmail Erdoğan’ın yaptığı sergide, Sanatçı Hüseyin Ünlü imzası taşıyan birçok tablo sergilenecek. 11 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’da Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde sanatseverlere kapısını açacak sergi, 1 Aralık Çarşamba tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Yedi Güzel Adam #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
26°
açık
Namaz Vakti 08 Ekim 2021
İmsak 05:06
Güneş 06:26
Öğle 12:25
İkindi 15:40
Akşam 18:14
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1