“Yunus’un Söylediği” sergisi sanatseverlerle buluşacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek “Yunus’un Söylediği” adlı resim sergisi 11 Ekim Pazartesi günü ziyaretçilerine kapılarını açacak.
KAHRAMANMARAŞ 07.10.2021, 17:44
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özel bir sanat etkinliğine daha ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek etkinlik kapsamında, “Yunus’un Söylediği” adlı resim sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Türk Edebiyatının temel taşı Yunus Emre’ye ait 30 beyit ve şiiri konu edinen resim sergisi; tasavvufa, kâmil insana ve inancın derinliklerine kapı aralıyor. Küratörlüğünü Yazar İsmail Erdoğan’ın yaptığı sergide, Sanatçı Hüseyin Ünlü imzası taşıyan birçok tablo sergilenecek. 11 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’da Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde sanatseverlere kapısını açacak sergi, 1 Aralık Çarşamba tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
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