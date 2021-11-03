Yunus’un Söylediği Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Yunus’un Söylediği” adlı resim sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Türk Edebiyatının en önemli portrelerinden Yunus Emre’nin beyitlerini konu edinen sergi, şiiri ustaca tuvalde yansıtıyor. Küratörlüğünü İsmail Erdoğan’ın yaptığı sergide Sanatçı Hüseyin Ünlü imzası taşıyan tablolar; derin tasavvuf imgeleriyle, kâmil insanın inanç yolculuğunu anlamaya kapı aralıyor. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen sergi 1 Aralık Çarşamba gününe kadar ücretsiz ziyaret edilebiliyor.