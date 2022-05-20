Yusuf Kaplan TÜGVA'ya konuk oldu!

Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilciliği tarafından organize edilen programın açılış konuşmasını Furkan Seyithanoğlu yaptı.



Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletveklii Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve öğrenciler katıldı.



Yusuf Kaplan ile Öncü Kuşak ve Medeniyet Tasavvuru Yolculuğu konulu konferansını verdi.