Yüz yüze eğitim 6 eylül’de başlıyor!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden dolayı yaklaşık 2 yıldır kapalı kalan okullar 6 Eylül’de açılacak.
KAHRAMANMARAŞ 28.08.2021, 13:55 28.08.2021, 16:36
Okulların açılmasıyla birlikte servisçisinden giyimcisine, ayakkabıcısından kantincisine kadar birçok sektör yeniden hareketlenmeye başlarken, uzun zaman sonra okula gidecek olmanın heyecanı içerisinde olan öğrenciler de yavaş yavaş aileleriyle birlikte kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere kırtasiyecilerin yolunu tutmaya başladı.
Bu kapsamda işlerindeki hareketliliğe dikkat çeken kırtasiyeci Mehmet Tanrıverdi, vatandaşları merdiven altı üretilen sağlıksız ürünlere karşı uyardı
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