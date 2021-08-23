Yüz yüze eğitim başlıyor! Esnaflar hazırlıklarını tamamladı
2021-2022 eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala okul kıyafetleri satan iş yerlerinde ve velilerde tatlı bir telaş başladı.
KAHRAMANMARAŞ 23.08.2021, 16:46 23.08.2021, 17:15
Okula yeni başlayan öğrenciler veya yeni okul üniforması almak isteyenler, velileri ile birlikte kapalı çarşıda kıyafet satılan yerlere gelerek öğrencilerin bedenlerine ve okullarına göre üniformalarını alıyor.
Öğrenci ve veliler, Mart 2020’den beri kapalı olan okullarına kavuşmanın heyecanı yaşarken esnaflarda bu sezondan ümitli.
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