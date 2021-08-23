Yüz yüze eğitim başlıyor! Esnaflar hazırlıklarını tamamladı

Okula yeni başlayan öğrenciler veya yeni okul üniforması almak isteyenler, velileri ile birlikte kapalı çarşıda kıyafet satılan yerlere gelerek öğrencilerin bedenlerine ve okullarına göre üniformalarını alıyor.

Öğrenci ve veliler, Mart 2020’den beri kapalı olan okullarına kavuşmanın heyecanı yaşarken esnaflarda bu sezondan ümitli.