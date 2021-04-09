Yüzde 70'e varan indirimler sizleri bekliyor

Avrupa'nın en eski denim markalarından Lee Cooper, Kahramanmaraş halkına Adana yolu üzerindeki mağazasıyla hizmet vermeye devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 09.04.2021, 17:12
Yüzde 70'e varan indirimler sizleri bekliyor

Sezonun en gözde ürünleri %70’e varan indirimlerle sizleri bekliyor.

Tişört, sweatshirt, pantolon, kaban ve daha birçok yeni sezon ürünleri her yaştan bireye hitap ediyor.

Lee Cooper Outlet Mağaza Müdürü Meltem Emektar yaptığı açıklamada “%70’e varan indirimlerden faydalanmak isteyen tüm Kahramanmaraş halkını mağazamıza bekliyoruz” dedi.

#Kahramanmaraş #Adana #Lee #Cooper
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