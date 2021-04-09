Yüzde 70'e varan indirimler sizleri bekliyor

Sezonun en gözde ürünleri %70’e varan indirimlerle sizleri bekliyor.

Tişört, sweatshirt, pantolon, kaban ve daha birçok yeni sezon ürünleri her yaştan bireye hitap ediyor.

Lee Cooper Outlet Mağaza Müdürü Meltem Emektar yaptığı açıklamada “%70’e varan indirimlerden faydalanmak isteyen tüm Kahramanmaraş halkını mağazamıza bekliyoruz” dedi.