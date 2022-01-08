Zabıta ekipleri denetim başlattı

Özellikle Hafta Sonu Oluşan Yoğunluğu Önlemek Ve Trafik Akışını Sağlamak Adına Polis Ekipleri Ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri İşbirliği İle Büğlek Mahallesindeki Denetimleri Artırdı.

Ekipler Özellikle İkinci Sıra Parklanmaya İzin Vermezken Oluşan Yoğunluk Nedeniyle Sıkışan Trafiği de Rahatlatarak Vatandaşlara Daha Rahat Bir Ulaşım İmkânı Sunuyor.