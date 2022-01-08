Zabıta ekipleri denetim başlattı
Kahramanmaraş’ın Ve Bölgenin Tek Kayak Merkezi Olan Yedikuyular Yolu Üzerindeki Büğlek Mahallesindeki İkinci Sıra Parklanmaya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetim Başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 08.01.2022, 15:32 08.01.2022, 16:27
Özellikle Hafta Sonu Oluşan Yoğunluğu Önlemek Ve Trafik Akışını Sağlamak Adına Polis Ekipleri Ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri İşbirliği İle Büğlek Mahallesindeki Denetimleri Artırdı.
Ekipler Özellikle İkinci Sıra Parklanmaya İzin Vermezken Oluşan Yoğunluk Nedeniyle Sıkışan Trafiği de Rahatlatarak Vatandaşlara Daha Rahat Bir Ulaşım İmkânı Sunuyor.
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