Zabıta Ekiplerinden Ürün Etiketlerine Sıkı Denetim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak, vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabilmeleri ve fahiş fiyat uygulamalarına maruz kalmamaları için ürün etiketleri yakın markaja alındı. Kentin merkezi arterlerinde faaliyet gösteren işletmelerde yoğunlaştırılan denetimlerde ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri kapsamında kontrollerini sürdürüyor. Fiyat etiketi ve tarifelerinin biçimi, şekli ve içeriğinin mevzuatlara uygunluğu, raf fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı, tezgâhlarda son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş veya çürümüş mal bulunup bulunmadığı gibi önemli hususlar ekipler tarafından denetleniyor.

Fahiş Fiyata Geçit Yok

Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada; “Vatandaşlarımızın doğru fiyattan güvenilir alıveriş yapabilmesi için kontrollerimizi sürdürüyoruz. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizi, belirlediğimiz takvim çerçevesinde ilgili kurumlarımızın destekleriyle sürdüreceğiz. Mevzuatlara aykırı iş ve işlemleri tespit ettiğimiz takdirde gerekli tüm yasal işlemleri uyguluyoruz. Tüketicimizin korunması için fahiş fiyata geçit vermiyoruz” ifadeleri kaydedildi.