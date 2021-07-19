Zabıta’dan bayram öncesi denetim seferberliği
Kurban Bayramı’na yönelik denetimleri yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, ticari faaliyetin gerçekleştiği alanlardan toplu taşıma araçlarına kadar pek çok bölgede kontrollerini sürdürüyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri Kurban Bayramı’na yönelik denetimleri yoğunlaştırdı. Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi adına yapılan denetimlerde, ekipler 24 saat esasına göre görevlendirildi.
Bayramda yoğunluk yaşanan toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirilirken, bir yandan da ticari faaliyetin yoğunlaştığı bölgelerde kurallara uygunluk kontrolleri sürüyor. Yasa dışı satışların ve duygu istismarıyla çıkar elde eden kişilerin engellendiği denetimlerde, yol ve kaldırım işgalleri, park yeri kontrolleri de kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca hayvan pazarlarında uzman veteriner hekimlerle koordineli şekilde yapılan denetimlerle, vatandaşların sağlığının korunması hedefleniyor. Sebze ve meyve halinde de kontrol gerçekleştiren ekiplerin, bayram süresince 7/24 vatandaşlara hizmet vermeyi sürdüreceği bildirildi.
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