Zabıtadan market ve fırın denetimi

Zabıtalar, gramaj, hijyen, kuralları ve maske ile olası fiyat artışları gibi konularda işletmeleri denetleyerek, esnaf ve çalışanlara Covid-19 tedbirleri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların en uğrak noktalarının başında gelen market ve fırınlara yönelik denetimler artırıldı.

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketler, fırın ve unlu mamuller imalat satış yerlerini denetleyerek, hijyen kuralları ile koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmeleri uyardı. Fırınlarda özellikle personeller ile imalathane ve satış bölümlerinde hijyenle ilgili gerekli hassasiyetin gösterilip gösterilmediği ve istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapıldı. Ayrıca, üretilen ekmek ve ramazan pidelerinin de gramaj kontrolleri yapıldı. Zabıta ekipleri, satış ve üretim esnasında maske takma konusundan taviz verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Market ve fırınlardaki fiyat artışları ile temizlik, gramaj ve üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularda yıl boyunca periyodik olarak yapılan kontrollerin ramazan ayı boyunca sürdürüleceği ifade edildi.