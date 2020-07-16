Zaferin 4. yılında 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Program 15 Temmuz şehidi Polis Özel Harekât Memuru Niyazi Ergüven ve tüm Şehitlerin ziyaretinin ardından Fatih Sultan Mehmet Han Camiinde Mevlid i Şerif programı ile devam etti.

ilçe Kaymakamı Gürbüz Saltaş, 15 Temmuz küresel güçleri ve onların piyonları olan FETÖ terör örgütünün alçak ve hain darbe girişimine karşı dur denildiği gündür”dedi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise; “Bu gece milletimiz kadını, erkeği , genci, yaşlısıyla nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır” diye konuştu.