‘Zaman Tüneli’ Kukla Gösterisi Çocuklarla Buluşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatillerini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmak için birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikleri miniklerle buluşturmaya devam ediyor. Çocuk etkinlikleri kapsamında 24 Temmuz Pazar günü (yarın) ‘Zaman Tüneli’ adlı kukla gösterisi çocuklarla buluşacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00 – 15.00 ve 17.00 olmak üzere üç seans şeklinde sahnelenecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikleri çocuklarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, 24 Temmuz Pazar günü ‘Zaman Tüneli’ adlı kukla gösterisi miniklerle buluşacak. Ücretsiz etkinliğimize tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.