Zaman ve Yakıttan Tasarruf Sağlayacağız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin dev yatırımı Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları projesi memnuniyetle karşılandı. Proje kapsamında inşasına başlanan 210 metrelik köprü ve 4 kilometrelik bulvar çalışmasıyla şehir içine ulaşım kolaylaşacak. Onikişubat ilçesinde yapımına başlanan köprünün tamamlanmasıyla, yeni yerleşim bölgesi ile şehir merkezi arasında doğrudan bağlantı sağlanacak. Projeye ilişkin açıklamada bulunan bölge muhtarları ise çalışmalardan memnun.

En Az 150 Bin Kişi Kullanacak

Bölge mahallelerinden Dereboğazı Muhtarı Ahmet Şafak çalışmalara ilişkin, “Bu bölgede toplamda 32 köy var. Önsen şehrin karşı yakası olacak. Projemizle birlikte şehir içi ulaşım 12 kilometre kısalıyor. Özellikle hafta sonları bu güzergâhı 150 bin araç kullanıyor.Bu bakımdan bizlere çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Kızılseki Mahalle Muhtarı ise bölgede inşa edilen toplu konutlarla birlikte oluşacak yeni imar alanlarına değinerek, “Önsen bölgemizde Toki konutlarının yapılması bizler için ciddi bir avantaj. Yeni inşa alanları, kalkınmayı, büyümeyi hızlandıracak. Bu proje de esasında çok yerinde ve doğru bir zamanlamayla başladı. Toplu konutlar ve yeni arter birbirini destekleyici nitelikte” diye konuştu. Hartlap Mahallesi Muhtarı Fatih Aytemiz ise bölgeye gidiş gelişte 20 kilometrenin üzerinde tasarruf edileceği, bunun da yakıt ve zaman olarak önemli bir fayda oluşturacağını söyledi.

Şehir Planlamasında Başkan Güngör Farkı

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Abdurrahman Turunç projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Ben bu projeyi asrın projesi diye nitelendiriyorum. Çünkü şehrin iki yakası birbiriyle buluşturuluyor. Daha önce burada kilometrelerce araç kuyrukları oluyordu. Baraj kolunun ayırdığı bölgeden geçiş için ciddi bir yol kat etmek gerekiyordu. Başkanımızın bu projesi tamamlandığında çok uzun yıllar kullanılacak ve önemli bir ihtiyaç karşılanacak” dedi. Onikişubat Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Kılçık da yapılan projelerin sistemli bir şekilde ilerlediğine vurgu yaparak, “Biz muhtarlar olarak Büyükşehir Belediyesi’nin sistemli projelerine başta Önsen olmak üzere pek çok noktada şahit olduk. Başkanımız Hayrettin Güngör göreve geldiği günden beri planlı ve projeli çalışmalar yapılıyor. Öncelikler belirleniyor, yatırımlar planlı bir şekilde gidiyor.Şunu da net şekilde söylemeliyim, kendi mahallem ve çevre mahallelerden gördüğümüz plan dâhilindeki her yer yapılıyor. Biz emekleri geçenlere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.