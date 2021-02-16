Zararlı balığı ekonomiye kazandırdı! Kahramanmaraşlı esnaf balon balığının derisinde ayakkabı yaptı
Kendi zehir’iyle meşhur olan balon balığı son zamanlarda Türkiye’de de ortaya çıkmasıyla bakanlık harekete geçmişti. Bakanlık balon balığının kuyruk başına 5 lira teşvik vermesi balıkçıları harekete geçirmişti.
KAHRAMANMARAŞ 16.02.2021, 15:55 16.02.2021, 17:38
Zehirli Balon Balığını Elektrik- Elektronik Mühendisi Mehmet Özata fırsata çevirerek, balon balığının derisinden ayakkabı yaptı.
Kahramanmaraş Ayakkabıcılar ve Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte, insanlara zararlı olan balığın Elektrik- Elektronik Mühendisi Mehmet Özata tabak olarak derisini işleyerek bunu deri haline getirdi ve burada zararlı olan balığı faydalı bir hale çevirmiş oldu” dedi.
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