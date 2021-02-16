Zararlı balığı ekonomiye kazandırdı! Kahramanmaraşlı esnaf balon balığının derisinde ayakkabı yaptı

Zehirli Balon Balığını Elektrik- Elektronik Mühendisi Mehmet Özata fırsata çevirerek, balon balığının derisinden ayakkabı yaptı.



Kahramanmaraş Ayakkabıcılar ve Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte, insanlara zararlı olan balığın Elektrik- Elektronik Mühendisi Mehmet Özata tabak olarak derisini işleyerek bunu deri haline getirdi ve burada zararlı olan balığı faydalı bir hale çevirmiş oldu” dedi.