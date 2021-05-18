Zararlılarla mücadele timi görev başında
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibi mevsime bağlı artış gösteren zararlılarla aralıksız mücadele ediyor. Ayrıca Kademeli Normalleşme sürecinde yoğunluk oluşabilecek tüm kamusal alanlar dezenfekte ediliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığının korunması için alınan önlemleri sıklaştırdı. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler mevsime bağlı artış gösteren zararlı popülasyonlarına karşı mücadele uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Ramazan ayı ve bayramında da genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 54 araç ve 110 personelden oluşan mücadele timi seferber oldu. Sivrisinek ve karasinek gibi vektörlere karşı gece ve gündüz yapılan ilaçlamaların yanında, ağaç ve yeşil bitki zararlıları ile kene, kemirgen ve hamamböcekleri gibi haşerelere karşıda uygulamalar periyodik olarak sürdürülüyor.
Normalleşmede Dezenfeksiyon Çalışmaları
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanarak ramazan bayramı sonrası yürürlüğe giren “Kademeli Normalleşme” sürecinde yoğunluk oluşabilecek kamusal alanlar da dezenfekte edildi. Bayram süresince gerçekleştirilen çalışmalarda, üst geçitler, pazar yerleri, camiiler, toplu taşıma araç ve durakları dezenfekte edilen adresler arasında yer aldı. Covid-19 ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla, virüsün bulaşma ve yayılma seyrinde düşüş hedefleniyor.
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