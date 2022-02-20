Zengin'den MADO'ya ziyaret!

Burada Erdal ve Atilla Kanbur kardeşlerle bir süre sohbet eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin Maraş Dondurması hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur Genel Başkan Yardımcısı Zengin’e teşekkür etti.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.