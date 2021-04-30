Zimem Defteri Geleneği Devam Ediyor

Ecdadımız Osmanlı'dan miras olan Zimem Defteri' ni MÜSİAD’ın yeniden geleneksel hale getirmesiyle toplumda yaygınlaşan geleneği MÜSİAD Kahramanmaraş şubesi bu yıl Ramazan ayında da devam ettirdi.

Alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın, yardımlaşmanın zarif usûlü ZİMEM DEFTERİ geleneği Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş şubesi tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Her yıl gerçekleştirilen, Osmanlı zamanında adet haline gelmiş olan Zimem Defteri uygulamasını geleneksel hale getiren müsiad, yardımların yeniden yaygınlaşması için bu Ramazan Ayın da da çalışma başlattı.

Yalnızca Ramazan Ayı’na özel olarak başlayan ZİMEM DEFTERİ uygulaması, Genel Başkan Abdurrahman Kaan’ın üyelere ve varlıklı kişilere, bu kıymetli geleneği yılın 12 ayı boyunca sürdürmeleri yönündeki çağrısıyla, bir aya özel olmaktan çıkarıldı.

Uygulamayı özel kılan noktalardan biri, “sağ elin verdiğini sol el görmeyecek” hadisine sadakatle, borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirlerini görmemeleri, bilmemeleri oluyor.

Bu kapsamda MÜSİAD Kahramanmaraş şubesi de kentin çeşitli çeşitli mahallelerinde bulunan bakkallardan veresiye defterini satın alarak dar gelirli ailelerin borçlarını silip Zimem Defteri uygulamasını devam ettirdi.

MÜSİAD Kahramanmaraş şube başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve yönetim kurulu üyeleri ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunurken Osmanlıdan gelen bir gelenek olan zimem defteri geleneğini de devam ettirdi.

Program sonrası bir açıklama yapan MÜSİAD Kahramanmaraş şube başkanı Serdar Salih Çiçekçi zimem defteri uygulamasının herkese örnek olması gerektiğine dikkat çekti.