Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2021, 09:48
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Çilingir Caddesi'nde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mustafa Ç. (26), Ahmet A. (30), Mehmet T. (55), Eyüp A. (57), Rabia A. (53), Şehriban K. (51) ve Nazife T. (56) ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.
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