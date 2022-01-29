Ziraat Odasından üreticiye destek!
Ziraat odası pandemi süreciydi, doğal afetlerdi, ekonomik koşullardı derken bir türlü belini doğrultamayan üreticilere destek olmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2022, 09:32
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanlığı tavukçularla yaptığı anlaşmayla odaya kayıtlı üyelerine ucuz maliyetli tavuklar dağıtarak üretimi artırmayı hedefliyor.
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya Aksu Haber’e yaptığı açıklamada üretimin önemine dikkat çekerek üreticinin her zaman yanında olduklarını söyledi.
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