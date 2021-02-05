Ziraat odasından üreticiye destek!

Ziraat Odası Pandemi Sürecinde Üreticilere Destek Olmak İçin Çalışmalarını Aralıksız Olarak Sürdürüyor.

Ziraat Odası Başkanlığı Tavukçularla Yaptığı Anlaşmayla Odaya Kayıtlı Üyelerine Ucuz Maliyetli Tavuklar Dağıtarak Üretimi Artırmayı Hedefliyor.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Üretimin Önemine Dikkat Çekerek Üreticinin Her Zaman Yanında Olduklarını Söyledi.