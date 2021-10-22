Zorluoğlu: “Kahramanmaraş Bizi Bağrına Bastı”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kardeş şehir Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile kentin tarihi ve turistik noktalarına bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleştirilen “Kardeş Şehrin Hikayesi” etkinliği için bir araya gelen ve kardeş şehir beratını imzalayarak tarihe geçen iki başkan da duydukları memnuniyeti ifade etti. Gerçekleştirilen ziyaretler sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Sadece Anadolu değil, gönül coğrafyamızdaki bütün şehirler birbirinin kardeşidir. Ama Trabzon ve Kahramanmaraş bir başka kardeştir. Bu kardeşliğimizin resmiyete bürünmesini sağlamak bizlere nasip oldu. Trabzonlu kardeşlerimi buradan saygıyla, selamla, muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

İşbirliğini Artıracağız

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise açıklamasında, “Kendi evimiz olarak gördüğümüz bu güzel şehre ayak bastığımız andan itibaren hakikaten bizi çoğu kere mahcup edecek kadar büyük bir ilgiyle karşılaştık. Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz adeta bizleri bağırlarına bastılar. Biz, kıymetli kardeşim Hayrettin Güngör ile bu kardeşlik ilişkisini çok boyutlu olarak devam ettireceğiz. İnşallah şehirlerimizin bütün toplumsal kesimleri ve dinamikleriyle de sıklıkla bir araya gelerek, ortak faaliyetler ve projeler üreteceğiz. Ben bugün Kahramanmaraş'ta eşimle beraber bulunuyorum. Hayatımızın en güzel, en mutlu günlerinden birini yaşıyoruz. Burada tekrar bu güzel şehre, bu güzel şehrin çok kıymetli belediye başkanına, değerli dostuma ve sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.