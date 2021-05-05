Zorunlu temel ihtiyaç dışında ürün satışı yasaklandı
Birçok şehirde uygulama başlamıştı. markette kısıtlı satış 81 ile yayıldı.
KAHRAMANMARAŞ 05.05.2021, 15:51 05.05.2021, 17:47
Pandemi tedbirleri genişleten bakanlık markette temel gıda ve temizlik ürünleri hariç diğer ürünlerin satılmasını yasakladı.
Hırdavatçılar, züccaciyeler, kırtasiyeler, giyim mağazaları kapalı, İçişleri Bakanlığı’da yayınladığı genelgeyle önemli bir karara imza attı.
Zincir marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanısıra hayvan yemi, mamalarıyla kozmetik ürünler satılabilecek. züccaciye, elektronik eşya, hırdavat, giyisi ve oyuncak satışına izin verilmeyecek.
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