Deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta deprem sonrasında ilk defa resmi bir tören düzenlendi. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türk bayrağına, İstiklal Madalyası'nı toka eden Belediye Başkanı Güngör, yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

“Bu yıl madalya günümüzü asrın felaketi olan 6 şubat depreminden yaklaşık 2 ay sonra tekrar hatırlıyor, ecdadımızı hayır ve şükranla yad ediyoruz. Bu vesileyle depremde şehadete ulaşan kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Maraş destanı 1919'un Ekim ayında, Sütçü İmam'ın ilk kurşunuyla başlayan İstiklal Harbi'nin, topyekun mücadeleyle 11 Şubat 1920'de zaferle sonuçlanmıştı.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Türk bayrağına takılan madalya ile tören son buldu.