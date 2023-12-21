2023-2024 eğitim-öğretim yılı Genç Erkek A Basketbol Ligi’nde ve Genç Kız A Kategorisinde şampiyonluğunu ilan etti. Ayrıca, Genç Kız A kategorisi voleybol İl 4. Lüğü başarısını elde etti.

Kipaş Eğitim Kurumları şampiyon olarak Kahramanmaraş’ı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyonluğun ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kipaş Eğitim Kurumları Spor, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Emin Kara, “ Öğrencilerini tebrik ederek, uzun süredir çalışmalarına devam eden sporcularımız yaşanan felaket akabinde tekrar toparlanarak bu sürece adapte oldular, ve başarılarına başarı katmaya devam ediyorlar. diye konuştu.

Şampiyon öğrenciler ise Çok güzel çalışarak şampiyonluğu elde ettiklerini ifade ettiler.



