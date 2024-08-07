Geçmiş dönemlerde düzenlenen fuara katılanlar tekrar anılarını tazeleme imkânı bulmanın mutluluğunu yaşarken, ilk kez Ağustos Fuarı’na katılacaklar ise büyük bir merakla fuarın açılacağı günü bekliyor.

KAFUM Atatürk Parkı’nda düzenlenecek organizasyonda son hazırlıklar yapılırken şehri de fuar heyecanı sardı.

Geçmiş dönemlerde düzenlenen fuara katılanlar tekrar anılarını tazeleme imkânı bulmanın mutluluğunu yaşarken, ilk kez Ağustos Fuarı’na katılacaklar ise büyük bir merakla fuarın açılacağı günü bekliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 9 Ağustos Cuma günü başlayıp 31 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek Geleneksel Ağustos Fuarı etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/08/05/geleneksel-agustos-fuari-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Esnaf ve vatandaşlar, 7’den 70’e tüm yaş gruplarına hitap edecek etkinliklerin yer alacağı fuarı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Halit Bağrıaçık, “Sayın başkanımız şehrimizin tanıtımına çok önem veriyor. Geleneksel Ağustos Fuarı’nın tekrar açılması da bu noktada çok faydalı olacaktır. Esnaf olarak bizler de fuarda yerimizi alacağız” diye konuştu. Bahtiyar Köse, “1980’lerde düzenlenen bu fuara sürekli katılırdım. 20 yıl aranın ardından tekrar düzenlenecek olması mutluluk verici. Depremin izlerini silme noktasında da etkili olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Bediha Alma, “Çocukluğumda Ağustos fuarına çok sık giderdim. Fuar için yaz aylarının gelmesi için sabırsızlanırdık. Fuarda hepimiz çok mutlu olurduk. Yeniden düzenlenecek olması çok güzel” dedi. İlk defa Ağustos fuarına katılacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kaan Çevik, “Yaşım gereği daha önce hiç Ağustos fuarına gitmedim ama büyüklerimden hep duyuyordum. Bu yıl ben de Ağustos fuarını görme fırsatı bulacağım için heyecanlıyım” diye konuştu.

“Hepimizin Fuarda Çok Güzel Anıları Var”

Ahmet Kaplan, “Kahramanmaraş’ımızın ihtiyacı olan bir etkinlik. Şehrimize çok iyi geleceğini düşünüyorum” derken Eyüp Bozdağ, “Esnafım. Ağustos fuarı şehrimize katkı sağlayacaktır. Ailecek gideceğimiz bir etkinlik. Tüm Kahramanmaraş orada buluşacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi. Serdar Atakan da, “Kahramanmaraş için böyle bir şey gerekiyordu. Fuarın çok güzel olacağını düşünüyorum” dedi. Fuarın şehre büyük katkı sağlayacağını belirten Samet Çiftaslan, “Öncelikle böyle güzel bir organizasyonu şehrimize kazandıran Fırat Görgel başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ın simgesiydi bu fuar. Fuarın tekrar hayata geçirilmesi şehre verilen değerin de bir göstergesi. Hepimizin fuarda mutlaka bir anısı vardır. Şimdi daha fazla anı biriktirme imkânı bulacağız. Esnaf olarak bizler de fuarda yerimizi alacağız” ifadelerini kullandı. Ashabil Mülk de, “47 yaşındayım. Geçmişimizi tekrar canlandıracak bir fuar. Çocukluğumuzda, gençliğimizde fuarda çok eğlenirdik. Benim yıllar önce yaşadıklarımı şimdi çocuklarım yaşayacak. Depremden sonra böyle bir organizasyonun yapılması çok daha güzel olmuş” cümlelerini kaydetti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu