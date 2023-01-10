Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.