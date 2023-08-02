Ülkemizde gezilecek yerlerin sayısı bir hayli fazla. Muhteşem doğaya sahip yerlerde canlı renkleri ile birlikte muhteşem görünüyor. Ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken ve gidenin bir daha gitmek isteyeceği yerlerden biri olan Ayşe Pınarı, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Andırın ilçesinde bulunan Ayşe Pınarı, fotoğraf çekilecek güzel yerlere sahip. Muhteşem karelerin çıktığı bu gezi yeri hafta sonu yoğun ilgi görüyor.

Andırın ilçesinde bulunan Ayşe Pınarı, doğaseverlerin ve vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. Havası, doğası ve akan sularıyla Ayşe Pınar’ının piknik alanı olduğunu söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, “Ayşe Pınarı yaz-kış görülmeye değer bir yer. Doğası, havası ve manzarasıyla harika. Andırın ilçesine gelenler Ayşe Pınarı’nı mutlaka gelip görsünler” dedi.