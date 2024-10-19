Kahramanmaraş’ta uzun yıllar Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde kadın doğum alanında hizmet veren Doç. Dr. Adnan Yener, emekliliğinin ardından Özel Markasi Hastanesi'nde yeni görevine başladı. Yener'in bu önemli kariyer değişikliği, eski çalışma arkadaşları tarafından düzenlenen bir veda gecesiyle taçlandırıldı.

Veda gecesinde, Doç. Dr. Adnan Yener’e uzun yıllar süren hizmetlerinden dolayı teşekkür edilirken, doktor arkadaşları da bu özel geceye eşlik etti. Yener, meslek hayatına yeni bir sayfa açarken, hastalarına hizmet vermeye Özel Markasi Hastanesi'nde devam ediyor.

Yener, hem yeni görevinde hem de sağlık alanındaki katkılarıyla Kahramanmaraş’taki sağlık camiasında önemli bir rol oynamaya devam edecek. Veda gecesinde yapılan konuşmalarda, meslektaşları ve hastaları Yener'in çalışkanlığı, özverisi ve insanlara dokunan hizmetlerinden övgüyle bahsetti.