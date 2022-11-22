Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Elbistan Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen bir araç ve içerisinde bulunan iki şahsın üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile bir adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancaya el koyan ekipler, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.