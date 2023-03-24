Sanayi tesislerinden çıkan ambalaj atıkları geri dönüşüm tesisine getirilerek tekrar ham maddeye dönüştürülüp ülke ekonomisine kazandırılıyordu. Ancak şuanda tesis, deprem nedeniyle çöktü ve üretim durdu.

Ağır hasar alan; günlük 25 ton plastik ambalaj atığını geri dönüştürme ve 50 ton ayrıştırma ve presleme kapasitesine sahip fabrika yetkilisi, üretimi yeniden başlatabilmek için devletten destek talebinde bulundu

Dulkadiroğlu ilçesi Küçük sanayi sitesinde yer alan tesislerin neredeyse tamamı çöktü. Bunlardan birisi de Vepsan Plastik geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren firma.

Firmanın üretim bandı çöktü, duvarlar yıkıldı, bina kullanılamaz hale geldi. Aynı zamanda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi de olan Akif Bakır, Kahramanmaraş’ın en büyük geri dönüşüm tesisini işletiyordu.

Sanayi sitesinde Türkiye’nin çelik mutfak eşyasının neredeyse yüzde 70’inin üretiminin gerçekleştiği fakat bu sektörün şimdi durduğunu ifade eden Akif Bakır, ayağa kalkabilmeleri için uzun vadeli faizsiz desteğe ihtiyaçlarının olduğunu sözlerine ekledi