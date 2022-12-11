Bu Kapsamda Nurdi Mutfakta Yapılan Özel Yöresel Lezzetler Ekranlara Taşındı.

Programda İki Kadın Girişimçi Nurdan Akkök Ve Zehra Küçük Önder’in Kahramanmaraş’a Kazandırdığı Nurdi Mutfak İle Yöresel Ev Yemekleri Damaklarda İz Bıraktı.