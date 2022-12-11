Bu Kapsamda Nurdi Mutfakta Yapılan Özel Yöresel Lezzetler Ekranlara Taşındı.
Programda İki Kadın Girişimçi Nurdan Akkök Ve Zehra Küçük Önder’in Kahramanmaraş’a Kazandırdığı Nurdi Mutfak İle Yöresel Ev Yemekleri Damaklarda İz Bıraktı.
Bu Kapsamda Nurdi Mutfakta Yapılan Özel Yöresel Lezzetler Ekranlara Taşındı.
Programda İki Kadın Girişimçi Nurdan Akkök Ve Zehra Küçük Önder’in Kahramanmaraş’a Kazandırdığı Nurdi Mutfak İle Yöresel Ev Yemekleri Damaklarda İz Bıraktı.
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