Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde önemli bir çalışmaya daha imza atıldı. Gürültü Eylem Planı çerçevesinde yapılan ölçümlerin sonuçlanmasının ardından ilk çalıştay gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen programda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Sütçü İmam Üniversitesi, Havalimanı Müdürlüğü, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Elbistan ilçe belediyeleri ve kaymakamlıkların temsilcileri de yer aldı. Yaklaşık 10 aydır şehrin yerleşim yerleri, karayolları, eğlence yerleri ve sanayi bölgeleri etrafında ölçülen gürültü seviyeleri katılımcılarla paylaşıldı. Çalıştayda; Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Elbistan ilçelerinde 55 farklı noktadan elde edilen veriler ışığında, alınabilecek tedbirler ve senaryolar masaya yatırıldı.

Gürültü Eylem Planı Anketi

Ayrıca hazırlanacak eylem planı çerçevesinde bir de anket düzenlendi. Kent gürültüsü ile ilgili soruların yöneltildiği ankete https://forms.gle/Xdf4kPmvGpwLZoYq7 adresi üzerinden katılım sağlanabiliyor. Paydaş kurum temsilcileri ve vatandaşlardan alınan görüş ve önerilerle şekillenecek Gürültü Eylem Planı ile şehir gürültüsünün mevzuat ışığında asgari seviyelere çekilmesi hedefleniyor.