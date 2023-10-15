Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayesiyle Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenen Expo 2023, açıldı.

Alanda ülke bahçelerinin yanı sıra yöresel ve doğal ürünlerin tanıtıldığı stantlarda kuruldu.

Dev organizasyonda yeri alan Kahramanmaraş’ın ilk doğal taş mağazası Kahramanmaraş’tan çıkan doğal taşları ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Akik, Ametist, Kehribar, başta olmak üzere onlarca taş çeşidi ile bu taşlardan yapılan kolye, yüzü ve bileklikler ilgi odağı oldu.

Doğal ve şifalı taşlar hakkında bilgiler veren işletme sahibi Feray Büyükçapar, birçok rahatsızlıklar için bu taşların kullanılabileceğini söyledi.

Doğal ve şifalı taşların büyük bir kısmını Kahramanmaraş’ta çıkartan Murat Büyükçapar, ise hobi olarak başladığı işin artık geçim kaynağı olduğunu söyledi.