Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın kırsalında bazı vatandaşlar, hem deprem hem de artçı sarsıntıların etkisiyle yamaçlardan kayaların kopmasının endişesini yaşıyor.

Kırsal Çevrepınar Mahallesi'nde deprem ve artçı sarsıntılarda yamaçlardan kopan irili ufaklı çok sayıda kaya köye yuvarlandı.

Elbistan merkezli ikinci depremde dağdan yuvarlanan büyük bir kayanın yıktığı evde yaşayan Abdülmuttalip ve eşi Zekiye Kara ile çocukları Özkan ve Damla Kara enkaz altında kaldı.

Anne ve baba enkazdan köylülerin çabasıyla çıkartıldı. Kolundan yaralanan Zekiye Kara, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, 14 yaşındaki Özkan ve 12 yaşındaki Damla Kara, hayatını kaybetti.

750 kişinin yaşadığı 139 haneli mahallede 5 ev deprem nedeniyle yıkıldı, 30 evde ağır hasar, 21 evde ise orta hasar oluştu. 3 ev için ise "acil yıkım" kararı alındı. Ayrıca 15 evde yuvarlanan kayaların etkisiyle hasar oluştu. Kayalardan bazıları evlerin çatısını delerek içeri düştü, bazıları ise evlerin duvarlarını yıktı.



