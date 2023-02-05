Kar kenti beyaz örtüyle kaplarken vatandaşların Bir kısmı karın tadını evlerinde bir kısmı ise sokakta çıkarttı.

 Geçen yıla göre daha geç gelen kar yağışı Kahramanmaraşlı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Anneler Günü için hazırlıklarını tamamladılar Anneler Günü için hazırlıklarını tamamladılar