Kar kenti beyaz örtüyle kaplarken vatandaşların Bir kısmı karın tadını evlerinde bir kısmı ise sokakta çıkarttı.
Geçen yıla göre daha geç gelen kar yağışı Kahramanmaraşlı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Kar kenti beyaz örtüyle kaplarken vatandaşların Bir kısmı karın tadını evlerinde bir kısmı ise sokakta çıkarttı.
Geçen yıla göre daha geç gelen kar yağışı Kahramanmaraşlı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
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