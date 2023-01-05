Pazarcık Belediyesi tarafından tahsis edilen araçla, başkan Yılmazcan ve çocuklar ilçede ufak bir gezi gerçekleştirdi.

Çocukların büyük bir mutluluk yaşadığını belirten başkan Yılmazcan, “çocukların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor.” dedi.