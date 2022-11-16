Kermese öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan ksü rektör yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin AKINCI, farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.
Kermese öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan ksü rektör yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin AKINCI, farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.
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