Kermese öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan ksü rektör yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin AKINCI, farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.