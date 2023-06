Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig’de mücadele eden Alpedo Kahramanmaraş Voleybol, sezonun sekizinci maçında Gaziantep Talat Özkarslı Spor salonunda Gaziantep Zeugma Voleybol takımıyla karşı karşıya geldi.

Ligin önemli karşılaşmasında Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımı birinci seti 25- 13 ikinci seti 25-16 üçüncü seti ise 25-8 tamamlayarak müsabakayı 0-3 kazandı.

Takımın isim sponsoru, Alpedo-Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kervancıoğlu, Takımımızı kutluyorum bu gün de bizleri şaşırtmadılar ve deplasmanda galip gelerek 8’de 8 yaptılar “Kahraman şehrimize bu gururu yaşattıkları için takımımızın her safhasında emek veren tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Alpedo Kahramanmaraş Voleybol takımımız birinci lige çıkarak güzel bir başarı elde edeceklerdir. Ben tüm kalbimle buna inanıyorum her zaman söylüyorum bizim sevdamız Kahramanmaraş. Biz birlikte güçlüyüz ‘Dedi

Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı Başkanı Hüseyin Akkaya, “Biz Kahramanmaraş kadın 2.lig takımı olarak başından buyana 1.lig hedefini koymuştuk. Transferlerimizi bu noktada yapmıştık. Biz takım olarak kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Allah’ın izniyle bu takımı Kahramanmaraş’tan 1.lige taşıyacağız. Kazanan Kahramanmaraş olacak” dedi.

Galibiyetin önemine değinen takımın genel koordinatörü Ahmet Paksoy, “ Güzel bir galibiyet oldu ve biz tam olarak bunu yapmak istiyoruz inşallah daha güzel başarılara imza atacağız destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Dedi.

Takım kaptanı Zehra Coşkunsu maç sonrası şunları kaydetti, “Hedefimiz 1. Lig bizim için çok kolay yâda çok zor maç yok her maç bizim için Play-Off düzeyinde çünkü hedefimiz 1. Lig. “Karşılaşmada tüm arkadaşlarım üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve kazanmayı bildik çok mutluyuz. Dedi.