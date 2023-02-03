Özellikle İçerdiği Kolajen, Vitamin Ve Minerallerle Bağışıklık Sistemini Güçlendirdiği Belirtilen Kelle Paça Çorbasına, Kış Aylarının Gelmesi Ve Gribal Enfeksiyonların Artmasıyla Birlikte Talep Hızla Arttı.

Talebin Artması Ve Paça Yapımında Kullanılan Ürünlerde De Fiyatların Artmasıyla Birlikte Paça Fiyatları da Geçen Yıla Göre Artış Gösterdi.

Protein Deposu Olan Paça, Uzmanlar Tarafından Sıkça Tüketilmesi Gereken Besinler Arasında Yer Alıyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Paça Ustası Mustafa Yeniavcı Paçanın İnceliklerini Ve Faydalarını Aksu Haber’e Aktardı.